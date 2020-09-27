Четверых пострадавших при обрушении перехода доставили в Ступинскую клиническую больницу

Четверо пострадавших при обрушении перехода на складе доставлены в Ступинскую областную клиническую больницу. Врачи пока обследуют их.

«К нам пока поступили четыре человека. Пациенты сейчас находятся на обследовании, ими занимаются травматологи. В реанимацию пока не доставили ни одного пациента. Они в средней степени тяжести. Позже будут более точные данные — после обследования», — рассказал «360» заместитель главного врача по медицинской части Ступинской клинической больницы Валерий Ануфриев.

Всего при обрушении наземного перехода пострадали 30 человек. Их госпитализируют в разные больницы области.

Обрушение наземного перехода на складе в Ступине произошло утром 27 сентября. Спасатели назвали предварительной причиной аварии перегрузку. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что привело к обрушению. На месте работают спасатели и пожарные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю возможную помощь пострадавшим при обрушении.