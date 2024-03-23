Происшествия 23 марта 2024, 14:12 Четверо пострадавших после теракта в Crocus City Hall остались в Химкинской больнице Минздрав: в Химкинской больнице находятся четверо пострадавших в теракте РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Химкинской больнице сейчас находятся четверо пострадавших во время теракта в концертном зале Crocus City Hall Красногорска. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, троих в ближайшее время переведут в стационары, подведомственные Депздраву Москвы.

«В ближайшие время планируют перевод троих из них в стационары, подведомственные Депздраву Москвы для продолжения лечения. Один пациент продолжит лечение в нашей больнице», — уточнили в пресс-службе.

Реклама

Состояние всех пациентов тяжелое. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Потребности в дополнительной донорской крови нет.

По последним данным, жертвами теракта в Crocus City Hall стали 115 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале. В больницах остается 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних.

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар. Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги — ему обещали полмиллиона рублей.