Происшествия 06 марта 2024, 09:51 Четверо подростков потушили Вечный огонь в парке Уфы Полицейские установили несовершеннолетних, потушивших Вечный огонь в парке Уфы РИА «Новости»

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В Уфе несколько подростков потушили Вечный огонь в парке имени Якутова. Правоохранителям уже удалось установить личности хулиганов, сообщило ГТРК «Башкортостан».

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан уточнили журналистам, что четверо молодых людей, одному из которых 16 лет, потушили Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции, где захоронен первый башкирский чекист Зенцов.

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Всех подростков нашли, с ними сейчас работают следователи.

Ранее полицейские задержали в Калининграде туристов за осквернение братской могилы. Приезжие мужчина и женщина ночью отдыхали около Вечного огня. Перед уходом они прихватили с собой корзину с цветами с места возложения.