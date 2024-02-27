27 февраля 2024, 13:19
Черный Mercedes загорелся на Лужнецком метромосту в Москве
Загоревшийся Mercedes блокировал движение на Лужнецком метромосту в Москве
Днем 27 февраля на Лужнецком мосту в Москве загорелся черный Mercedes. Автомобиль 2005 года выпуска находился в собственности у нового хозяина последние 11 месяцев. Об этом сообщил источник «360».
По его словам, водитель допускал небольшие нарушения — превышение скорости, но исправно оплачивал штрафы.
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В департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за возгорания автомобиля перекрыли движение по мосту в сторону центра. На месте находятся оперативные службы, они выясняют обстоятельства происшествия. В ведомстве не уточнили информацию о пострадавших.
Накануне в Москве загорелся автомобиль в подземном тоннеле. В результате ЧП водитель не пострадал.
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