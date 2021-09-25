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    25 сентября 2021, 05:54

    Подготовлена вертолетная площадка на месте крушения Ан-26. Видео

    Анастасия Кукова

    Спасатели сводной группировки МЧС России завершили работы по подготовке площадки для посадки вертолета на Хребтовой горе на месте крушения вертолета Ан-26 под Хабаровском. Они расчистили место площадью 50 на 50 метров.

    Об этом сообщило главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

    «Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически вручную с применением бензопилы, подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днем, а также с наступлением темноты», — сообщила пресс-служба регионального главка.

    На месте падения вертолета установлены палатки, ведутся следственные действия. Останки шести погибших членов экипажа направят на судебные медицинские и геномные экспертизы. Бортовые самописцы с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа пока не найдены.

    Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выделить семьям погибших в качестве компенсации из резервного фонда правительства края по одному миллиону рублей.