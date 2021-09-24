«Черная метель» могла привести к гибели альпинистов на Эльбрусе

Погодная аномалия под названием «черная метель» могла стать причиной гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что накануне погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта, который сопровождался шквалистым ветром и сильным ливнем, который в высокогорье переходит в снежные заряды.

По его словам, на высоте три тысячи метров температура воздуха стала отрицательной, а на высоте пять тысяч метров уже составляла −15 градусов.

«При этом средняя скорость ветра составляла 25 метров в секунду (90 километров в час), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 метров в секунду, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветры со снегом на Таймыре называют „черная метель“», — написал Тишковец.

Он добавил, что при морозе и ураганном ветре температура может опуститься до −50 градусов. При такой погоде обморожение и переохлаждение можно заработать в течение 5–10 минут.

«Остаются вопросы к метеорологическому обеспечению», — отметил метеоролог.

Вечером 23 сентября российская группа альпинистов потерпела бедствие на Эльбрусе. Пять человек погибли. По факту случившегося заведено уголовное дело.