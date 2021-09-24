Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после гибели альпинистов на Эльбрусе

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг из-за гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе. Они не смогли спуститься из-за непогоды. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сказано в сообщении СК РФ.

Также прокуратура Кабардино-Балкарской республики начала проверку по факту гибели туристов. Ведомство проверит качество оказания услуг, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору.

Вечером 23 сентября группа альпинистов потерпела бедствие на Эльбрусе. На гору поднимались 16 участников и четыре профессионала. В какой-то момент погодные условия ухудшились — начался шторм, сильно упала видимость.

Группа в таких условиях все же спускалась вниз, поскольку одной из женщин стало плохо. В итоге погибли пять человек.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900 метров, где и скончались не приходя в сознание. Таким образом, общее число погибших — пять человек из 20», — рассказали организаторы.

Часть людей находятся с обморожениями в региональной больнице Нальчика, двое из них — в реанимации. Другие, по данным организаторов, отдыхают в гостинице.