Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:11 Человека спасли из горящей квартиры в СЗАО — источник Источник «360»: спасатели вывели человека из горящей квартиры на Живописной улице в Москве РИА «Новости»

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Вечером 30 декабря в Москве на Живописной улице случился пожар. Загорелась квартира в доме 5 корпус 3, сообщил источник «360». Он добавил, что пламя охватило площадь в пять квадратных метров, а из горящего жилища эвакуировали одного человека.

Пожар случился в квартире на девятом этаже. На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели вывели жильца и потушили пламя.

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Это второй пожар на Живописной улице в течение дня. Ранее загорелась квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС потушили огонь — он распространился на 10 квадратных метрах. Пламя повредило остекление балкона и часть стены жилого дома. В результате ЧП никто не пострадал, экстренные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной пожара могла стать утечка бытового газа — пятиэтажка 1962 года газифицирована.

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