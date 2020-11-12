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    12 ноября 2020, 21:45

    Человек упал с платформы в метро в Петербурге

    Дарья Морозова

    Пассажир упал с платформы на рельсы на станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    По данным ИА Nation News, это вызвало сбой в работе метрополитена. На некоторое время там перестали ходить поезда.

    Пострадал ли человек, упавший на рельсы, пока неизвестно.

    Ранее женщина упала на рельсы на станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В результате произошедшего жительница Москвы погибла.