Человек упал с платформы в метро в Петербурге

По данным ИА Nation News, это вызвало сбой в работе метрополитена. На некоторое время там перестали ходить поезда.

Пострадал ли человек, упавший на рельсы, пока неизвестно.

Ранее женщина упала на рельсы на станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В результате произошедшего жительница Москвы погибла.