12 ноября 2020, 21:45
Человек упал с платформы в метро в Петербурге
Пассажир упал с платформы на рельсы на станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По данным ИА Nation News, это вызвало сбой в работе метрополитена. На некоторое время там перестали ходить поезда.
Пострадал ли человек, упавший на рельсы, пока неизвестно.
Ранее женщина упала на рельсы на станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В результате произошедшего жительница Москвы погибла.