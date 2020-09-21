21 сентября 2020, 15:01
Упавшая на рельсы женщина погибла в столичном метро
Женщина упала на рельсы на станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, информирует РИА «Новости».
В результате произошедшего жительница Москвы погибла. Движение было остановлено от станции «Котельники» до станции «Выхино». В настоящий момент представители правоохранительных органов проводят проверку, пишет сайт «Русская планета».
Ранее «360» сообщал, что сотрудники московского метро заметили на станции «Сходненская» странного мужчину, который ходил по рельсам.