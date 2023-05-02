Эксклюзив 02 мая 2023, 11:06 Человек упал с Останкинской башни — источник «360»: человек упал с Останкинской башни piqsels

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Человек упал с Останкинской башни в Москве 2 мая. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Падение с высоты произошло на улице Академика Королева 15к1. Подробности происшествия выясняются. О состоянии упавшего пока ничего не известно.

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UPD: По предварительным данным источника «360», упал промышленный альпинист. Пострадавший находился на высоте нескольких этажей. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее «360» писал, что рабочий разбился при падении с высоты на стройке в СЗАО. Мужчина скончался на месте.