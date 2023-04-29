Происшествия 29 апреля 2023, 11:56 Рабочий разбился при падении с высоты на стройке в СЗАО Прокуратура Москвы: рабочий погиб при падении на стройке в Проектируемом проезде 1074 Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Читать 360tv в

Рабочий сорвался с высоты на строящемся объекте на северо-западе столицы. Он скончался на месте, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«На строящемся объекте в Проектируемом проезде 1074 произошло падение рабочего с высоты», — отметили в ведомстве.

Реклама

Там уточнили, что 20-летний мужчина скончался на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют лиц, которые которые отвечают за охрану труда и технику безопасности.

Процесс проверки контролирует Хорошевская межрайонная прокуратура. Также ведомство следит за тем, чтобы следственный орган принял соответствующее процессуальное решение по результатам.

В пятницу башенный кран упал на одной из строек в Кирове. В результате погиб мужчина. А на прошлой неделе башенный кран рухнул на стройке на северо-западе Москвы. Крановщик получил травмы, но выжил.