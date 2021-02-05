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    05 февраля 2021, 11:37

    Человек упал на рельсы на станции МЦК «Андроновка»

    Екатерина Шамина

    На станции МЦК «Андроновка» на востоке Москвы на рельсы упал человек. Состояние пострадавшего неизвестно.
    Человек упал на рельсы на станции МЦК «Андроновка»

    «Произошло падение человека на рельсы на станции „Андроновка“», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    На место происшествия вызвали спасателей. Информация об обстоятельствах ЧП и состоянии потерпевшего уточняется.

    Перед Новым годом водитель поезда помог упавшему на рельсы на станции «Косино» Некрасовской линии мужчине. Машинист успел вовремя остановить состав. В результате случившегося пострадавший не получил серьезных травм.