Человек упал на рельсы на станции МЦК «Андроновка»

На станции МЦК «Андроновка» на востоке Москвы на рельсы упал человек. Состояние пострадавшего неизвестно.

«Произошло падение человека на рельсы на станции „Андроновка“», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы. На место происшествия вызвали спасателей. Информация об обстоятельствах ЧП и состоянии потерпевшего уточняется. Перед Новым годом водитель поезда помог упавшему на рельсы на станции «Косино» Некрасовской линии мужчине. Машинист успел вовремя остановить состав. В результате случившегося пострадавший не получил серьезных травм.