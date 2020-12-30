Машинист помог упавшему на рельсы мосметро мужчине. Видео

Мужчина упал на рельсы на станции «Косино» Некрасовской линии в московском метро. Произошло настоящее предновогоднее чудо: машинист успел вовремя остановить состав.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве. В ведомстве уточнили, что на рельсы упал мужчина 1984 года рождения.

В Сети появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как сотрудник метрополитена посмотрел под поезд, а затем встал и слегка отошел назад. Спустя несколько секунд из-под первого вагона самостоятельно вылез мужчина. С помощью других пассажиров он смог забраться на платформу.

В МВД отметили, что пострадавшего осмотрели врачи. В результате случившегося он не получил серьезных травм. Вскоре после происшествия движение поездов возобновилось в прежнем режиме, сообщили «360» в пресс-службе метрополитена.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства падения мужчины на рельсы.