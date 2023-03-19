Эксклюзив 19 марта 2023, 19:42 Человек сгорел при пожаре в трехкомнатной квартире на юге Москвы Источник «360»: человек погиб при пожаре в трехкомнатной квартире на юге Москвы РИА «Новости»

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Тело человека обнаружили при разборе завалов в сгоревшей трехкомнатной квартире в доме в Духовском переулке, сообщил источник «360». В региональном главке МЧС подтвердили данные об одном погибшем, но подробностей не уточнили.

Ранее источник «360» сообщил о том, что из квартиры на пятом этаже дома выпрыгнул человек, пытаясь спасти от огня. Его состояние уточняется. По предварительной информации, есть еще один пострадавший. Эти данные пока официально не подтверждены.

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В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что возгорание в квартире ликвидировали в 19:16. Горели вещи и мебель на 10 «квадратах».

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