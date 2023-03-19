Эксклюзив 19 марта 2023, 17:21 Один человек пострадал при пожаре в квартире на западе Москвы Квартира загорелась на улице Раменки в Москве, один человек пострадал РИА «Новости»

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Один человек пострадал при возгорании в квартире на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Раменки, дом 9, корпус 2. Огонь вспыхнул на кухне, охватив площадь пять квадратных метров.

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На место прибыли пожарные, около 10 минут им потребовалось, чтобы вскрыть дверь. В огне пострадали мебель, личные вещи и бытовая техника.

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Точное состояние пострадавшего на данный момент пока неизвестно. От госпитализации, по данным источника, он отказался.