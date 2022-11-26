26 ноября 2022, 15:06
Человек сгорел на балконе многоэтажки на Пролетарском проспекте в Москве
Источник «360»: жертвой пожара на Пролетарском проспекте в Москве стал один человек
Один человек погиб в результате пожара в доме Пролетарском проспекте, сообщил источник «360». По его данным, житель квартиры просил о помощи на балконе 13-го этажа, но его не успели спасти.
Собеседник «360» уточнил, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 13-м этаже. Огонь успел распространиться на балкон и частично на одну из комнат. Площадь возгорания составила шесть «квадратов».
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Официально данные о жертве пожара пока не подтвердили. Причины и обстоятельства ЧП уточняются. Ранее источник сообщил о том, что из дома успели самостоятельно эвакуироваться два человека.
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