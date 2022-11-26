Эксклюзив 26 ноября 2022, 14:40 Крупный пожар охватил квартиру на 13-м этаже на Пролетарском проспекте в Москве Источник «360»: 2 человека спаслись из горящей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве РИА «Новости»

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Два человека спаслись из горящей квартиры в Москве, сообщил источник «360». В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП по этому адресу. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

Пожар вспыхнул в доме № 43, корпус 2, на Пролетарском проспекте. Источник обратил внимание, что пока есть угроза распространения огня, в квартире полопались стекла.

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Данных о пострадавших не поступало. Все подробности уточняются.

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