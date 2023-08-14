Эксклюзив 14 августа 2023, 17:59 Названа причина взрыва в квартире на севере Москвы Источник «360»: окно в доме на севере Москвы выбил взрыв фреона

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Утечка и последующая детонация фреона из холодильника стала причиной взрыва в квартире на Ходынском бульваре на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Владелец пострадавшей квартиры находится на месте.

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Волна от прогремевшего в квартире взрыва выбила оконную раму, которая упала на улицу. Одна из жительниц дома в беседе с «360» сообщила, что пролетевшее окно ударилось о ее подоконник.

«У меня на подоконнике [остались] стекла. Взрыва я никакого не слышала. Поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. Наверх я пока тоже не могу посмотреть. Дыма не чувствовала, пожарная сигнализация не сработала», — добавила собеседница.

Источник «360» уточнил, что утечка и детонация фреона произошла во время ремонта холодильника. Мастера, который находился на месте, сейчас осматривают врачи.

Взрыв в квартире в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре Москвы прогремел вечером в понедельник, 14 августа. Взрывная волна выбила оконную раму на 15-м этаже, которая упала на припаркованный автомобиль.