Эксклюзив 31 июля 2023, 13:13 Человек пострадал при взрыве в здании в центре Москвы Источник «360»: человек пострадал при взрыве в кафе «Пиво, вино и гусь» в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы, на Цветном бульваре, прогремел взрыв в кафе «Пиво, вино и гусь». Пострадал один человек, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, взрыв услышали прохожие. Они вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. В результате произошедшего загорелся человек.

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Оперативные службы прибыли на место возгорания. Обстоятельства и детали ЧП выясняются. Здание обесточили.

Несколько дней назад в этом заведении обрушился потолок. Тогда никто не пострадал.

UPD: в пресс-службе МЧС уточнили, что в кафе проводились ремонтные работы. В результате в здании произошла вспышка, пострадал рабочий. Его передали медикам для оказания помощи. Очаг возгорания не обнаружили.

Ранее в центре Москвы крыша рухнула в квартиру во время ремонта. В пятиэтажном здании обрушились деревянные перекрытия между чердаком и последним этажом.