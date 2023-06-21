21 июня 2023, 17:10
Крыша рухнула в квартиру в центре Москвы во время ремонта
Крыша рухнула в квартиру во время ремонта дома на улице Маросейке в Москве
Крыша рухнула прямо в квартиру во время ремонта дома на улице Маросейке в Москве, сообщил источник «360».
Во время капитального ремонта фасада в пятиэтажном здании обрушились деревянные перекрытия между чердаком и последним этажом. Потолок провалился в квартиру, где в этот момент находились люди. Никто не пострадал.
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Ранее в Красноярском крае во время урагана кусок крыши убил 38-летнего мужчину.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Ремонтные работы
Москва 2023
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