Эксклюзив 21 июня 2023, 17:10 Крыша рухнула в квартиру в центре Москвы во время ремонта Крыша рухнула в квартиру во время ремонта дома на улице Маросейке в Москве Freepik

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Крыша рухнула прямо в квартиру во время ремонта дома на улице Маросейке в Москве, сообщил источник «360».

Во время капитального ремонта фасада в пятиэтажном здании обрушились деревянные перекрытия между чердаком и последним этажом. Потолок провалился в квартиру, где в этот момент находились люди. Никто не пострадал.

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Ранее в Красноярском крае во время урагана кусок крыши убил 38-летнего мужчину.

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