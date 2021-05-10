Человек погиб во время пожара в гостинице на Сахалине

В Южно-Сахалинске сгорел трехэтажный дом, в котором находилась гостиница. Во время разбора завалов нашли тело погибшего человека. Его пока не опознали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«При разборе дома после пожара обнаружено тело человека. Опознать его пока не представляется возможным», — приводит агентство слова собеседника.

Семиквартирное здание вспыхнуло в ночь на понедельник. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Пожар потушили в 16:07 (08:07 по московскому времени). На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники. По данным спасательного ведомства, первый пожарный расчет приехал к горящему зданию через три минуты после сообщения о происшествии.

Информации о причине пожара пока нет.

Накануне в Москве сгорела деревянная бесхозная бытовка в районе Павелецкого вокзала. Спасатели нашли тела двух погибших.