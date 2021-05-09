Два человека погибли на пожаре на юге Москвы

После того, как пожарные потушили пожар в бытовке, расположенной в столичном районе Даниловский неподалеку от Павелецкого вокзала, были найдены трупы двух человек. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Дербеневская, д. 24 По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание деревянной, бесхозной бытовки. В очаге пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока нет.

Жертвами пожара в подмосковных Мытищах 7 мая стали пять человек. Один был госпитализирован. Возгорание началось в частном автосервисе после хлопка. Пожарынм удалось вынести из сварочного цеха 11 кислородных и два пропановых баллона. Следком завел уголовное дело оп статье и причинении смерти по неосторожности.