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    09 мая 2021, 05:23

    Два человека погибли на пожаре на юге Москвы

    Анастасия Кукова

    После того, как пожарные потушили пожар в бытовке, расположенной в столичном районе Даниловский неподалеку от Павелецкого вокзала, были найдены трупы двух человек. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

    Два человека погибли на пожаре на юге Москвы

    Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Дербеневская, д. 24 По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание деревянной, бесхозной бытовки. В очаге пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

    Других подробностей пока нет.

    Жертвами пожара в подмосковных Мытищах 7 мая стали пять человек. Один был госпитализирован. Возгорание началось в частном автосервисе после хлопка. Пожарынм удалось вынести из сварочного цеха 11 кислородных и два пропановых баллона. Следком завел уголовное дело оп статье и причинении смерти по неосторожности.