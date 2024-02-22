Происшествия 22 февраля 2024, 16:54 Два человека погибли при ночном пожаре в Тюмени

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В микрорайоне Энергетики минувшей ночью горел многоквартирный дом, два человека погибли. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на правительство Курганской области.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 24 человек. Их временно разместили в ближайшей школе. При тушении нашли тела двух человек.

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Власти региона пообещали помочь семьям жертв, также организовать похороны. По факту пожара начали проверку.

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