Эксклюзив 28 декабря 2023, 11:19 Квартира на 18-м этаже загорелась на северо-востоке Москвы Пожар начался в жилом доме на 18-м этаже на Алтуфьевском шоссе в Москве

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На 18-м этаже жилого дома № 82 на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелась квартира. Об этом «360» сообщил источник.

Из окна квартиры вырывается дым, который удалось заснять очевидцам. Причины пожара пока неизвестны.

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«Наше подразделение уже находится на месте, осуществляет работы по тушению и спасению людей. Информации о пострадавших пока не поступало», — рассказали в МЧС.

К месту пожара подъехали две пожарные машины и скорая помощь.

UPD: движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб. Очевидец добавил, что дым в квартире прошел насквозь и выходит с другой стороны дома.

Ранее на юго-востоке Москвы сгорела захламленная квартира. Один человек погиб, другого госпитализировали.