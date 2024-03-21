Эксклюзив 21 марта 2024, 18:28 Человек погиб после падения на рельсы в московском метро Источник «360»: на станции «Нахимовский проспект» погиб человек Pxhere

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Человек упал на рельсы в московском метро на станции «Нахимовский проспект». Как сообщил источник «360», предположительно, пассажир погиб.

Спасатели достают его тело из-под вагона поезда. Подробности происшествия пока неизвестны.

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«Остановлено движение поездов в сторону центра», — передал источник «360».

Ранее 36-летний мужчина упал на пути в петербургском метрополитене. Сотрудники подземки вытащили его на платформу и вызвали скорую, но медикам не удалось спасти пассажира.