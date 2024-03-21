21 марта 2024, 18:28
Человек погиб после падения на рельсы в московском метро
Источник «360»: на станции «Нахимовский проспект» погиб человек
Человек упал на рельсы в московском метро на станции «Нахимовский проспект». Как сообщил источник «360», предположительно, пассажир погиб.
Спасатели достают его тело из-под вагона поезда. Подробности происшествия пока неизвестны.
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«Остановлено движение поездов в сторону центра», — передал источник «360».
Ранее 36-летний мужчина упал на пути в петербургском метрополитене. Сотрудники подземки вытащили его на платформу и вызвали скорую, но медикам не удалось спасти пассажира.
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