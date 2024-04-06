Эксклюзив 06 апреля 2024, 21:40 Человек оказался под поездом на стации метро «Каховская» в Москве Источник «360»: на станции метро «Каховская» в Москве человек упал под поезд РИА «Новости»

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ЧП произошло на станции метро «Каховская» в Москве. Под поездом оказался человек, об этом «360» сообщил источник.

По информации собеседника издания, человека обнаружили под поездом на втором пути Большой кольцевой линии. На место происшествия выехали оперативные службы.

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«На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке. Причина: пассажир на пути», — сказано в сообщении московского дептранса.

Два подобных инцидента произошли утром в субботу, 6 апреля. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях увеличились из-за людей на путях. Поезда временно перестали ходить от станции «Парк культуры» до «Белорусской». График восстановили к 08:09 утра.