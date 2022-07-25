«Человек неадекватный, хитрый». Житель подмосковной деревни Власово рассказал о предполагаемом убийце двух человек

Предполагаемый убийца двух человек под Павловским Посадом — неадекватный и хитрый человек, рассказал «360» житель деревни Власово Алексей. По его словам, мужчина давно «точил зуб» на односельчан.

В городском округе Павловский Посад обнаружили тела двух мужчин 1964 и 1962 годов рождения, сообщили в ГУ СК России по Московской области. По данным пресс-службы ведомства, обоих убили из огнестрельного оружия. По факту убийства возбудили уголовное дело, правоохранители ищут предполагаемого убийцу.

Житель деревни Власово, где все случилось, рассказал «360», что хорошо знал и возможного преступника, и одного из убитых.

«Жили в одной с ним деревне. Человек неадекватный, хитрый. Бывший охотник, лес знает <…>. Он на всех точил свой зуб, от него можно ожидать чего угодно», — рассказал Алексей. По его словам, один из убитых был хорошим человеком, следил за лесом, кормил животных и боролся с браконьерами. Сын убитого отметил, что у его отца не было конфликтов с односельчанами. Мужчина пользовался уважением и старался помогать окружающим.

Накануне стало известно об обнаружении тел двух застреленных мужчин. Убийцей мог стать 53-летний житель городского округа Павловский Посад.