Тела двух застреленных мужчин нашли в Подмосковье

Следователи завели дело об убийстве двух мужчин в городском округе Павловский Посад. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По данным ведомства, первое тело с огнестрельным ранением нашли на проселочной дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества. Второго убитого нашли на участке дома в деревне Власово. При осмотре следователи также обнаружили на теле огнестрельные ранения.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Судя по кадрам, найденный на дороге мужчина был одет в камуфляж.

Криминалисты осмотрели оба места происшествия и забрали предметы, которые помогут в расследовании. Также они пообщались со свидетелями и назначили судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства происшествия и местонахождения причастного к преступлению лица устанавливают.

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемым в убийстве стал 53-летний житель городского округа Павловский Посад. В представленной сводке сказано, что у мужчины диагностровали психическое заболевание. В данный момент идут его поиски.