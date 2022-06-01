«Человек как человек». Отец убитой под Волгоградом студентки рассказал о подозреваемом

Отец убитой в Волгоградской области студентки не понимает причин произошедшего. По его словам, за подозреваемым — а это дядя девушки — никогда не замечали никаких отклонений, говорящих о том, что он способен убить человека. Об этом мужчина рассказал «360».

«Слов нет, не знаю… Никогда за ним ничего плохого не замечали. Человек и человек. Чтобы что-то такое было между нами, чтобы он буянил — по-моему, такого никогда не было. Что у них там случилось — я не знаю», — сказал мужчина.

Единственный негативный момент который он смог назвать — подозреваемый любил приложиться к бутылке.

По словам отца, это он рассказал полиции, где видели девушку последний раз. Во время последнего их разговора по видеосвязи ее телефон лежал на столе и был виден потолок. Мужчина узнал потолок квартиры своей сестры (жены подозреваемого в убийстве), который он сам помогал ремонтировать.

«Это я оперативникам рассказал, что она звонила из этой квартиры. Потом они его задержали. Он сначала упирался, потом нашли ее вещи — рюкзак и кошелек. Но под давлением улик… Нам устроили очную ставку, я сказал — она уже у тебя в квартире была. Рассказал, где там стол, где шкаф — она мне показывала по телефону», — рассказал отец.

Он отметил, что дочь приходила к дяде помогать по хозяйству, поскольку его супруга — ее тетя — в настоящее время находится в гостях в Корее. Также отсутствует и их сын — ее двоюродный брат.

Ранее сообщалось, что студентку убили в Волгоградской области. Тело девушки сбросили в реку. В убийстве подозревают мужа сестры ее отца. Подозреваемый задержан, он признался в содеянном. На допросе он рассказал, что после убийства выбросил труп в реку в районе очистных сооружений на окраине Суровикино.