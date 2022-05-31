Студентку убили и сбросили тело в реку под Волгоградом

Студентку убили в Волгоградской области. Тело девушки сбросили в реку. По предварительным данным, убийцей оказался ее знакомый, сообщил РЕН ТВ.

Родители девушки из города Суровикино забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Начались поиски, в ходе которых стало известно, что девушки больше нет в живых.

По данным РЕН ТВ, девушку в ходе ссоры убил знакомый. Подозреваемого задержали. Мужчина сознался в содеянном. На допросе он рассказал, что после убийства выбросил труп в реку в районе очистных сооружений на окраине Суровикино.

Сайт V1.ru написал, что 18-летняя девушка ушла из дома 27 мая, с того дня больше не выходила на связь. Мать студентки подала заявление о ее пропаже спустя трое суток, 30 мая. Предположительно, погибшую забил до смерти ее работодатель, которому «не понравилось», как та «навела порядок». После убийства он завернул тело в ковер и пошел к мосту через реку, где избавился от трупа.

Тело девушки пока не нашли. Поиски продолжаются.