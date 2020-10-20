Челябинская полиция проверит, участвовал ли в драке в местном кафе сотрудник ОМВД

Полиция Челябинской области проверяет информацию об участии в драке одного из сотрудников ОМВД Нагайбакского района. О потасовке с правоохранителем сообщили местные жители в социальных сетях.

Пользователь «ВКонтакте» анонимно выложил видео драки в кафе «Берлога». Пост появился в группе «Омбудсмен полиции». На кадрах не ясно, кто с кем дерется. Люди в штатском выясняют отношения, их разнимают сотрудники Росгвардии.

Однако в подписи анонимный автор утверждает, что на видео — сотрудник ОМВД Нагайбакского района Челябинской области. Более того, полицейского обвиняют в пьяном вождении, а также в домашнем насилии. Он якобы использует свои связи, чтобы против него не завели уголовных дел.

«По факту публикации в социальных сетях полицией информация проверяется», — рассказали РИА «Новости» представители пресс-службы МВД по региону.

В Росгвардии Челябинской области подтвердили, что ночью 17 октября экипаж действительно выезжал по сигналу тревоги в одно из местных кафе. Участники драки задержаны и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно о массовой драке под Тверью, в которой приняли участие более 40 человек. Самых активных обвиняют по статье «Хулиганство».