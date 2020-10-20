Около 40 человек устроили массовую драку под Тверью

В Тверской области произошла массовая драка. Ее участниками стали около 40 человек. Против самых активных участников потасовки завели дела о мелком хулиганстве.

Драка произошла 18 октября недалеко от деревни Думаново, уточнил сайт газеты «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Торжокского межрайонного суда. Жители разных регионов вели себя агрессивно по отношению к местному населению, позволив себе в их адрес грубую нецензурную брань и нападки за попытки прекратить конфликт.

Наиболее враждебно себя вели приезжие из Санкт-Петербурга, Тулы и Тульской области. Против них завели пять дел об административных правонарушениях. Участников драки уличили в мелком хулиганстве — нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу.

Хулиганов арестовали на срок от четырех до пяти суток. Всего в потасовке участвовали 30–40 человек. Информации о том, что стало причиной драки, нет.