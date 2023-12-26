Происшествия 26 декабря 2023, 09:30 Челябинск встал в 10-балльные пробки из-за мощного снегопада Жители Челябинска из-за урагана столкнулись с 10-балльными пробками 26 декабря IMAGO/André Maerz/globallookpress

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Мощный снегопад накрыл Челябинскую область. Из-за непогоды на некоторых трассах ограничили движение, на дорогах дежурят подразделения ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Из-за сильной метели водители столкнулись с нулевой видимостью. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Челябинске возникли десятибалльные заторы.

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«Госавтоинспекция по Челябинской области переведена на усиленный режим работы. На дороги региона выведено 27 дополнительных экипажей ДПС», — указали в пресс-службе ГИБДД.

В Госавтоинспекции посоветовали водителям по возможности отложить дальние поездки. Автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и снижать скорость, а также взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, буксировочный тросс и автомобильную лопату.

Ранее синоптики спрогнозировали в Челябинской области штормовое предупреждение. По информации специалистов, непогода продлится до 27 декабря.