Общество 25 декабря 2023, 18:41 Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Челябинской области

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Синоптики Челябинской области объявили штормовое предупреждение до вторника, 26 декабря. Жителей региона ожидает сильный ветер, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные областного гидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря в регионе пройдут сильные снегопады, ветер усилится до 25 метров в секунду. Местами ожидаются интенсивные метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

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Как сообщил RT, водителей призвали отложить загородные поездки до улучшения погодных условий.