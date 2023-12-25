25 декабря 2023, 18:41
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Челябинской области
Синоптики Челябинской области объявили штормовое предупреждение до вторника, 26 декабря. Жителей региона ожидает сильный ветер, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные областного гидрометеоцентра.
По прогнозам синоптиков, вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря в регионе пройдут сильные снегопады, ветер усилится до 25 метров в секунду. Местами ожидаются интенсивные метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.
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Как сообщил RT, водителей призвали отложить загородные поездки до улучшения погодных условий.
Прогноз погоды
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