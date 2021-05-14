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    14 мая 2021, 22:50

    Частный дом загорелся в Подмосковье. Видео

    Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Частный дом загорелся в Подмосковье, в районе Дрожжино. На месте происшествия работают подразделения МЧС, спасатели тушат возгорание, отметили в МЧС. «360» публикует кадры пожара.

    «Горит частный дом. Тушат», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

    Данных о пострадавших пока не поступало. На кадрах с места происшествия видно, как дом охватило пламенем. Огонь распространился на всей крыше дома.

    Частный дом расположен в районе Дрожжино возле ЖК Бутово Парк 2, в СНТ Бутово. Поселение находится на расстоянии пяти километров от МКАД по Варшавского шоссе.

    Сегодня ранее жилой восьмиэтажный дом загорелся на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Спасатели установили, что возгорание возникло на кровле дома.

    На видео с места ЧП видно, что вся площадь крыши затянута дымом. Виден и очаг возгорания. Жильцов дома экстренно эвакуировали.