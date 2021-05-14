Частный дом загорелся в Подмосковье. Видео

Частный дом загорелся в Подмосковье, в районе Дрожжино. На месте происшествия работают подразделения МЧС, спасатели тушат возгорание, отметили в МЧС. «360» публикует кадры пожара.

«Горит частный дом. Тушат», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Данных о пострадавших пока не поступало. На кадрах с места происшествия видно, как дом охватило пламенем. Огонь распространился на всей крыше дома.

Частный дом расположен в районе Дрожжино возле ЖК Бутово Парк 2, в СНТ Бутово. Поселение находится на расстоянии пяти километров от МКАД по Варшавского шоссе.

Сегодня ранее жилой восьмиэтажный дом загорелся на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Спасатели установили, что возгорание возникло на кровле дома.

На видео с места ЧП видно, что вся площадь крыши затянута дымом. Виден и очаг возгорания. Жильцов дома экстренно эвакуировали.