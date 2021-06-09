Пожар вспыхнул на частной животноводческой ферме в Красноярском крае. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. Спасатели эвакуируют находящихся на ферме животных.

Пожар начался в среду, 9 июня, на частной животноводческой ферме в деревне Круглово Канского района. На ферме в общей сложности находятся 220 голов сельскохозяйственных животных, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю подполковник внешней службы Денис Евдокимов.

Сейчас проходит эвакуация животных.

«Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте от Канского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России работает 32 человека и девять единиц техники. Тушение пожара продолжается», — отметил представитель МЧС.

Крупный лесной пожар произошел в ЯНАО. Огонь распространился на площади 57,8 гектара, что на 13 гектаров больше площади государства Ватикан.