09 июня 2021, 16:23
Лесной пожар, по размерам превышающий Ватикан, произошел в ЯНАО
Крупный лесной пожар произошел в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного департамента природно-ресурсного регулирования.
Огонь распространился на площади 57,8 гектара, что на 13 гектаров больше площади государства Ватикан. В ведомстве сообщили, что возгорание локализовано. Сейчас в регионе установлена малая степень пожароопасности.
«За аналогичный период прошлого года на территории округа был зарегистрирован 21 пожар на площади 1 094,63 гектара», — пояснили в ведомстве.