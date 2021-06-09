Лесной пожар, по размерам превышающий Ватикан, произошел в ЯНАО

Крупный лесной пожар произошел в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного департамента природно-ресурсного регулирования.

Огонь распространился на площади 57,8 гектара, что на 13 гектаров больше площади государства Ватикан. В ведомстве сообщили, что возгорание локализовано. Сейчас в регионе установлена малая степень пожароопасности.

«За аналогичный период прошлого года на территории округа был зарегистрирован 21 пожар на площади 1 094,63 гектара», — пояснили в ведомстве.