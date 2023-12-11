Происшествия 11 декабря 2023, 07:20 Часть здания бывшего пивзавода обрушилась во Владивостоке

Читать 360tv в

Часть здания бывшего пивоваренного завода «Ливония» во Владивостоке на улице Гоголя обрушилась на проезжую часть. Обломки едва не накрыли автомобиль, водителю чудом удалось уйти от столкновения. По данным Vladivistok1, под завалами оказался и прохожий, однако он не пострадал.

По информации СМИ, здание разбирали и у него обвалилась стена.

В мэрии РИА «Новости» подтвердили, что сведений о пострадавших нет, и добавили, что на место выехали сотрудники администрации. Они выяснят обстоятельства случившегося и обратятся в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности при проведении работ по демонтажу здания.

В здании бывшего пивзавода «Ливония», хозяином которого был купец Федор Зильгалв, в разные времена располагались офисы, кафе, студии красоты.

Ранее, 5 декабря, стена демонтируемого здания корпуса Российского университета транспорта рухнула на проезжую часть в Москве. Никто не пострадал. Обломки на некоторое время перегородили проезд трамваям.