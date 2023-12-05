Общество 05 декабря 2023, 18:14 Стена рухнула на проезжую часть при сносе здания на северо-востоке Москвы Кирпичная стена упала на дорогу при сносе корпуса МИИТ на северо-востоке Москвы

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Кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Машины и пешеходы не пострадали. Компания молодых людей, которая прошла вдоль здания буквально за секунды до падения конструкции, также осталась цела. Обломки перегородили движение для трамваев.

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Здание, попавшее под снос, — седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ), который находится в Минаевском переулке. Кирпичи упали прямо на проезжую часть.

Ранее обрушение трехэтажного дома в Сочи сняли на видео. Здание находилось в Лоо и пострадало от шторма на юге России. Очевидцы рассказали, что вода подмыла землю под зданием, из-за этого в стенах появились трещины. Дом развалился в считанные минуты. Предварительно спасатели всех эвакуировали.