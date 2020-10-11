Часть МКАДа встала в пробках из-за аварий

На юге Москвы, где МКАД пересекается с Липецкой улицей, вечером в воскресенье произошло несколько ДТП, сообщил источник «360». Машины стоят в пробках во все стороны.

На одной из аварий работают спасатели МЧС, перекрывая две полосы.

На западе столицы, при выезде с МКАДа на Звенигородское шоссе, в аварию попали три машины. Одна из них перевернулась.

На Кутузовском проспекте столкнулись пять машин, включая скорую помощь. По данным корреспондента «360», виновником аварии был водитель BMW, который вылетел на встречку при перестроении в крайний левый ряд. Водитель погиб, травмы получили еще три человека.