При аварии со скорой на Кутузовском проспекте Москвы погиб человек

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте около ТЦ «Времена года», по направлению в центр города.

Машина скорой, ехавшая без пассажиров на вызов, лоб в лоб столкнулась с BMW, сообщили в городском департаменте транспорта. По данным источника «Интерфакса», погиб водитель BMW. Среди тех, кто пострадал, — водитель скорой.

Из-за аварии движение на участке затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. В сторону центра водителей направляют по встречной полосе, уточнили в дептрансе.

Виновником ДТП, вероятно, был водитель BMW. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как машина резко перестраивается на крайнюю левую полосу, заезжая на встречку. Там BMW сталкивается с другой машиной и отлетает вправо.

По данным корреспондента «360» с места событий, сейчас движение в районе ДТП практически восстановлено. Честь перекрытий снято. Движение не осуществляется только по двум полосам.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель BMW. Он вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение. От удара мужчина подучил множественные травмы и через несколько минут скончался на месте аварии.