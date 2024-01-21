21 января 2024, 21:15
Часть Херсонской области осталась без электричества
Сальдо: четыре округа Херсонской области частично обесточили из-за аварии на ЛЭП
Населенные пункты в четырех округах Херсонской области частично остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии со стороны Запорожской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
«Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонской области», — отметил он.
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Сальдо поручил как можно скорее восстановить подачу электроэнергии, а также предпринять необходимые меры, чтобы не допускать подобных отключений в будущем. Аварийные бригады работают над устранением нарушений.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в Telegram-канале, что специалисты обнаружили место повреждения магистральной ЛЭП, аварию устранят в течение нескольких часов.
Аналогичная ситуация наблюдалась в Херсонском области 8 января. Населенные пункты региона обесточили из-за аварии на электросетях.
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