Общество 08 января 2024, 19:14 Значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии Сальдо: часть Херсонской области обесточило из-за аварии на электросетях РИА «Новости»

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Значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Он предупредил, что также возможны перебои с мобильной связью и доступом в интернет.

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Представители «Херсоноблэнерго» выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по устранению последствий случившегося, добавил Сальдо. По его информации, энергоснабжение части потребителей уже удалось возобновить.

Вечером 7 января стало известно, что из-за проблем с отоплением и светом приостановили работу два торгово-развлекательных центра в Санкт-Петербурге. Произошла авария на инженерных сетях.

Нагрузка на системы тепло- и энергоснабжения в ряде регионов России сильно выросла из-за аномальных холодов. В микрорайоне Климовск в городском округе Подольск отопление отключили в десятках многоэтажек. Работают пункты временного пребывания для жильцов, в чьих квартирах стало слишком холодно для жизни. Почти в 70 многоэтажек тепло уже вернули.