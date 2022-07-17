Часть фасада упала на мужчину со здания в Москве

На улице Поклонной в Западном административном округе (ЗАО) Москвы рухнул кусок облицовки здания. В результате пострадал прохожий. Им оказался 36-летний мужчина. Он находится в сознании, медики оказывают ему первую помощь, рассказал источник «360» в экстренных службах.

Все случилось днем 17 июля на улице Поклонной в столице. Кусок фасада сорвался со здания 8к3 и угодил на прохожего. Очевидцы вызвали скорую помощь.

«Обстоятельства выясняются», — заявил источник.

Позже «360» рассказали, что пострадавшего осмотрели в машине скорой помощи. У него диагностировали перелом правого бедра. Мужчину отправили в Первую Градскую больницу.

Неделю назад в столице бушевала непогода. От шторма пострадало немало москвичей. За медицинской помощью обратились минимум 12 человек. Один мужчина в результате падения дерева скончался.