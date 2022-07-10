10 июля 2022, 20:29
Более 10 человек пострадали из-за непогоды в Москве — СМИ
РЕН ТВ: число обратившихся за медпомощью в Москве из-за урагана выросло до 12 человек
Количество пострадавших от обрушившегося на Москву шторма увеличилось. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, за медицинской помощью обратились 12 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 10 пострадавших, которые обратились в столичные больницы с травмами различной степени тяжести.
По данным столичной прокуратуры, в результате непогоды погиб один человек. На Украинском бульваре на мужчину упало поваленное ураганным ветром дерево. Ведомство начало проверку.
Непогода приходит в московский регион четвертый день подряд. Первый ураган с градом был в столице и Подмосковье в четверг, 7 июля.