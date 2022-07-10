Количество пострадавших от обрушившегося на Москву шторма увеличилось. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, за медицинской помощью обратились 12 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 10 пострадавших, которые обратились в столичные больницы с травмами различной степени тяжести.

По данным столичной прокуратуры, в результате непогоды погиб один человек. На Украинском бульваре на мужчину упало поваленное ураганным ветром дерево. Ведомство начало проверку.

Непогода приходит в московский регион четвертый день подряд. Первый ураган с градом был в столице и Подмосковье в четверг, 7 июля.