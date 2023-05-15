Эксклюзив 15 мая 2023, 15:58 Пожар разгорелся на Фрунзенской набережной в Москве — источник Источник «360»: на Фрунзенской набережной в Москве загорелся бывший торговый павильон

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В центре Москвы загорелся бывший торговый павильон, сообщил источник «360». По его словам, пламя охватило здание на Фрунзенской набережной.

Загорелось двухэтажное кирпичное здание на Фрунзенской набережной, 30. По словам источника, площадь помещений составляет около 240 квадратных метров. Густой черный дым от пожара заметили в соседних районах столицы. На место происшествия прибыли спасатели, они начали разведку.

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Собеседник «360» добавил, что пожар случился на территории экспоцентра. Местные жители услышали звуки взрывов и вызвали сотрудников МЧС.

«Здание находится на реконструкции», — отметил источник.

Информации о пострадавших нет. После локализации возгорания спасатели установят причину ЧП.

Утром 15 мая пожар случился в однокомнатной квартире на Большой Почтовой улице. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что в результате возгорания погибла женщина 1986 года рождения. Следователи проведут проверку по факту ЧП, а также установят причины случившегося. Среди рассматриваемых версий — поджог.