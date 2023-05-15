Эксклюзив 15 мая 2023, 06:19 Возможной причиной пожара в центре Москвы назвали поджог Прокуратура Москвы: при пожаре на Большой Почтовой улице погибла женщина

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В Центральном административном округе Москвы рано утром 15 мая произошел пожар. В однокомнатной квартире загорелась антресоль, погиб один человек. Огонь ликвидировали, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около четырех часов утра. На первом этаже трехэтажного дома старой постройки случился пожар в однокомнатной квартире. Загорелось антресоль, на ней, по словам источника, нашли погибшего мужчину. Огонь ликвидировали на площади три квадратных метра.

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По информации прокуратуры Москвы, при пожаре в апартаментах на Большой Почтовой улице погибла женщина 1986 года рождения, ее тело нашли на кровати. Причину возгорания покажет пожарно-техническая экспертиза. Специалисты рассмотрят разные версии, в том числе поджог. Следственные органы начали процессуальную проверку.

В Тольятти на заводе «Феррони» случился пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Его ликвидировали спустя сутки.