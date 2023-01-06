Происшествия 06 января 2023, 02:52 Бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП — СМИ ТАСС: экс-председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП Pxhere

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Автомобиль ВАЗ-21214 насмерть сбил 61-летнего мужчину в Махачкале, сообщили в МВД Дагестана. Погибшим оказался бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

«В Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении МВД.

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Там также добавили, что в результате ДТП 61-летнего местного жителя доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Мужчина скончался от полученных тяжких телесных повреждений.

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Погибшим оказался Магомед Абдуллаев, сообщил собеседник агентства. Абдуллаев с февраля 2010 года по январь 2013 года находился на посту председателя правительства Республики Дагестан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

Летом в ДТП на Новом Арбате в Москве попал сенатор Совета Федерации Мохмад Ахмадов. Кроме его автомобиля, в аварию попали еще три машины: Skoda, Hundai и BMW.