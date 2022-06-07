Сенатор Ахмадов стал участником массового ДТП на Новом Арбате

Автомобиль сенатора Совета Федерации Мохмада Ахмадова попал в ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Источник фото: телеканал «360»

Политик двигался на автомобиле Mersedes. Всего в ДТП попали еще три автомобиля: Skoda, Hundai и BMW. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели Ахмадова, выявив сотрясение головного мозга и перелом большого пальца руки.