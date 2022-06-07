07 июня 2022, 15:37
Сенатор Ахмадов стал участником массового ДТП на Новом Арбате
Сенатор Совфеда Ахмадов попал в ДТП на Новом Арбате
Автомобиль сенатора Совета Федерации Мохмада Ахмадова попал в ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Источник фото: телеканал «360»
Политик двигался на автомобиле Mersedes. Всего в ДТП попали еще три автомобиля: Skoda, Hundai и BMW. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели Ахмадова, выявив сотрясение головного мозга и перелом большого пальца руки.